Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya ile ilişkilerimizde ikircikli oynamayız"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya ile ilişkilerimizde ikircikli oynamayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (15) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

01.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (15) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya ile ilişkilerimizde ikircikli oynamayız"
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