Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya ile ilişkilerimizde ikircikli oynamayız"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (15) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
01.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (15) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Kaynak: AA