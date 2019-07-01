Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulması) "Vatandaşlarımızın...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulması) "Vatandaşlarımızın...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulması) "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulması)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulması) "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır."

Kaynak: AA
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