Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya'da oynanmaya çalışılan oyunlar ve tuzaklar bozulmuştur"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya'da oynanmaya çalışılan oyunlar ve tuzaklar bozulmuştur"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
24.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:57

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde açılış ve temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, organize sanayi bölgesinde 3 tesisin açılışını ve 6 tesisinde temel atma törenini gerçekleştirdi.

Açılış ve temel atma töreni öncesi konuşan Oktay, Hakkari Yüksekova'da teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düşen Recep Durak'a rahmet, ailesine sabır yaralı askerlere de acil şifalar dileyerek başladı.

"125'ten fazla ülkeye tıbbi malzeme gönderdik"

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadele ettiklerini anlatan Oktay, "Salgınla mücadelede pek çok gelişmiş ülke çaresiz kalırken biz hem sağlık altyapımızla, hem işleyen tedarik zincirimizle, hem de kamu güvenliği bakımından örnek bir yönetimle süreci göğüsledik. 125'ten fazla ülkeye tıbbi malzeme göndererek yardım elimizi uzattık. Önümüzdeki dönemde Yozgat'ta üretilen solunum cihazı ve cerrahi maskeler dış sevkiyatlarda yer alacak inşallah" dedi.

Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte sanayi çarkları tam kapasite işlemeye, ekonominin yeniden canlanmaya başladığını da dile getiren Oktay, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ilgili Bakanlıklarımızla istişare içinde yeni normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz. Bugünden itibaren camilerimiz sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açılmıştır; maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek; kişiye özel seccadelerimizi kullanarak yeniden bir arada ibadet edebileceğiz. Diğer taraftan 1 Temmuz itibariyle açık hava fuarlarını başlatıyor; ticaret ve ihracata bir hareket alanı daha açıyoruz. Eş zamanlı olarak ülkemize dev eserler kazandırmayı, altyapı yatırımlarını geliştirmeyi sürdürüyoruz. 3 uçağın aynı anda inip kalkabildiği İstanbul Havalimanı'nın yeni pistini, yeni barajları, acil durum hastanelerini ve millet bahçelerini hizmete açıyoruz" şeklinde konuştu.

"Libyalı kardeşlerimizi en güçlü şekilde destekleyeceğiz"

Oktay, ülke sınırları içinde ve dışında teröre ağır darbeler indirmeye devam ettiklerini ifade edip, "Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur. Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar. Bir takım kırmızı çizgilerden bahseden darbeciler bilmelidir ki; Libya'da barışın geleceğini belirleyecek olan uluslararası hukukun meşru çizgisi olacaktır. Libya'nın tamamında barış, huzur ve adalet tesis edilene dek Ömer Muhtar'ın direniş ruhunun temsilcisi olan Libyalı kardeşlerimizi en güçlü şekilde destekleyeceğiz"dedi.

Pençe-Kaplan operasyonu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Oktay, "Türkiye'ye karşı hain hedefleri olanları Pençe-Kaplan operasyonu ile sınır ötesinde vuruyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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