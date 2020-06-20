Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi
20.06.2020 01:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:09

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere yönelik bir mesaj paylaştı.

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Bugün LGS'ye girecek evlatlarımız, uzun bir maratonu tamamlıyorsunuz hayırlısıyla. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ümit ederim. Size güveniyor, hayırlı muvaffakiyetler diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Aklınıza, kaleminize kuvvet."

Kaynak: AA

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