Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve çözümlerin önünde engel olanlar da PKK'nın tüm eylemlerine ses çıkarmayan HDP'nin kendisidir.

20.12.2019 23:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve çözümlerin önünde engel olanlar da 'nın tüm eylemlerine ses çıkarmayan HDP'nin kendisidir."

Kaynak: AA
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