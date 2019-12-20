20.12.2019 23:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve çözümlerin önünde engel olanlar da PKK'nın tüm eylemlerine ses çıkarmayan HDP'nin kendisidir."

Kaynak: AA