Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler bu zulme ortaktır"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Camisi'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Camisi'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.
(2)
"Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak inşallah gelecekte haklı yerini alacaktır."
"Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler bu zulme ortaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut