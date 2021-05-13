Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler bu zulme ortaktır"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Camisi'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Camisi'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.

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"Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak inşallah gelecekte haklı yerini alacaktır."

"Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler bu zulme ortaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut