Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Krizlerin yönetimiyle alakalı çok ciddi bir altyapı geliştirdik"
Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.
03.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:15
Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. (7)
Kaynak: AA