Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Krizlerin yönetimiyle alakalı çok ciddi bir altyapı geliştirdik"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Krizlerin yönetimiyle alakalı çok ciddi bir altyapı geliştirdik"

Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

03.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:15

Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. (7)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Krizlerin yönetimiyle alakalı çok ciddi bir altyapı geliştirdik'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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