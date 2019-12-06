Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kredi temini başlığında kısmi rehin uygulamasının getirilmesi ve...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kredi temini başlığında kısmi rehin uygulamasının getirilmesi ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kredi temini başlığında kısmi rehin uygulamasının getirilmesi ve şirket taşınırlarına ilişkin bakanlıklarımızdaki sicil veri tabanlarının uyumlaştırılması gibi iyileştirmeler yapacağız."

06.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kredi temini başlığında kısmi rehin uygulamasının getirilmesi ve şirket taşınırlarına ilişkin bakanlıklarımızdaki sicil veri tabanlarının uyumlaştırılması gibi iyileştirmeler yapacağız."

Kaynak: AA
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