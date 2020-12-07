Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimini teşvik ettik ve yine yerli aşı çalışmalarında insanda...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimini teşvik ettik ve yine yerli aşı çalışmalarında insanda...

07.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimini teşvik ettik ve yine yerli aşı çalışmalarında insanda uygulama aşamasına geldik.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimini teşvik ettik ve yine yerli aşı çalışmalarında insanda uygulama aşamasına geldik. 2021 yılı Nisan ayı gibi de yerli aşımız hazır hale gelmiş olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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