Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimini teşvik ettik ve yine yerli aşı çalışmalarında insanda...
07.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimini teşvik ettik ve yine yerli aşı çalışmalarında insanda uygulama aşamasına geldik.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimini teşvik ettik ve yine yerli aşı çalışmalarında insanda uygulama aşamasına geldik. 2021 yılı Nisan ayı gibi de yerli aşımız hazır hale gelmiş olacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan