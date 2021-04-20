Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 40 bin doz ilave aşı gönderdik
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 40 bin doz ilave aşı gönderdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 40 bin doz ilave aşı gönderdik
Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 40 bin doz ilave aşı gönderdikCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bugün 40 bin doz ilave aşı gönderildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 40 bin doz ilave aşı gönderdik

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bugün 40 bin doz ilave aşı gönderildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla KKTC'ye göndermiş olduğumuz 100 bin doz aşıya ilave bugün de 40 bin doz yeni aşı gönderdik. Her alanda olduğu gibi koronavirüs ile mücadelesinde de kardeş KKTC halkının daima yanındayız, bir ve beraberiz" dedi. 

Buğra OLAÇ/ANKARA,


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 40 bin doz ilave aşı gönderdik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 40 bin doz ilave aşı gönderdik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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