Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'ye 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'ye 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz"

11.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bugüne kadar 40 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderildiğini ve bugün 40 bin doz daha aşı gönderileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bugüne kadar 40 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderildiğini ve bugün 40 bin doz daha aşı gönderileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ile KKTC arasında muhtelif anlaşmaların imza töreninde konuştu.

Salgınla mücadelede KKTC'ye Türkiye'den 15,5 milyon değerinde sağlık malzemesi ve gıda yardımı sağladıklarının altını çizen Oktay, bugüne kadar 40 bin doz Kovid-19 aşısı temin ettiklerini hatırlattı.

Oktay, "Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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