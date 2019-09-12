Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Üstel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1 saat sürdü.
Kabulde, KKTC'nin kalkınmasında önemli bir faktör olan turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.