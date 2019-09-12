Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

12.09.2019 18:41

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1 saat sürdü.

Kabulde, KKTC'nin kalkınmasında önemli bir faktör olan turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Üstel'i kabul etti
Kaynak: AA
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