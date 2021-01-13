Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı
13.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:44
Son dakika haber... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının dokuzuncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının dokuzuncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü yolunda onurlu bir mücadele veren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 9'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen