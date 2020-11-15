Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı

15.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.11.2020 13:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin kurulması ve bugünlere ulaşması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Kıbrıs Türkü'nün egemen varlığını tüm dünyaya ilan ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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