Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'nin bağımsızlığı konusunda taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'nin bağımsızlığı konusunda taviz vermeyeceğizCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsızlığı ve egemenliği konusunda taviz vermeyecek, haklı mücadelesinde KKTC devleti ve Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'nin bağımsızlığı konusunda taviz vermeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsızlığı ve egemenliği konusunda taviz vermeyecek, haklı mücadelesinde KKTC devleti ve Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cenevre'de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkansızı diretmekten vazgeçmiş değil. Tüketilmiş çabalara ve tek taraflı yaklaşımlara karşı; tüm bölge için barış ve istikrar anlamına gelecek egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceğiz. KKTC'nin bağımsızlığı ve egemenliği konusunda taviz vermeyecek, haklı mücadelesinde KKTC devleti ve Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı