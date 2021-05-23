Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'li Günal teyze ile sohbet etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'li Günal teyze ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'li Günal teyze ile sohbet etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa'da yaşayan ve geçimini ürettiği peynirlerle sağlayan 68 yaşındaki Günal Özsever ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa'da yaşayan ve geçimini ürettiği peynirlerle sağlayan 68 yaşındaki Günal Özsever ile sohbet etti.

Oktay, KKTC'deki programı sonrası havalimanına hareket edeceği sırada karşılaştığı Özsever ile bir süre görüştü. Oktay, Özsever'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Günal teyzenin, hayvanlarından elde ettiği sütten hellim peyniri yaptığını ve ikramda bulunmak için buraya geldiğini belirten Oktay, Özsever'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği selamı ileteceğini söyledi.

Özsever de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ekranlarda görünce çok sevindiğini ve onu görmeyi çok istediğini ifade ederek, "Siz olmasaydınız biz hayatta değildik." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Özsever'i görmeyi çok arzu edeceğini belirtti.

KKTC'ye su gelmeden önce çeşmelerden paslı, bulanık suların aktığını dile getiren Özsever, Türkiye'den KKTC'ye getirilen su için de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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