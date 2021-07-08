Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'li gençlerle Büyük Han'da buluştu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'li gençlerle Büyük Han'da buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'li gençlerle Büyük Han'da buluştu
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'li gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'li gençlerle bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki tarihi Büyük Han'da gençlerle buluşan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Gençlerle tek tek tanışan Oktay, Kıbrıs tarihi, müzakereler ve KKTC'nin devlet olarak var olması üzerine sohbet etti.

Oktay, sohbette Türkiye ve KKTC'nin yeni politikası olan egemen eşitlik temelindeki iki devletli çözüm modeli, Maraş açılımı ve diğer güncel konulara da değindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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