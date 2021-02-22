Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle bir araya gelecek
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle bir araya gelecek

22.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle yarın görüşecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle yarın görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmeye, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) temsilcileri katılacak.

Görüşmede, KKTC'deki salgın süreci ve sonrasında hedeflenen ekonomik kalkınma çalışmalarına ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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