Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Kabulden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'u kabul etti.
29.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy
Kabulden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'u kabul etti.
Kaynak: AA