Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'de bir finans ve mali disiplin modeli üretilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Mevcut hükümet programında bu hususa yer verilmesi memnuniyet verici. En kısa zamanda somut adımların atılmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA