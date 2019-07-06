Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'de bir finans ve mali disiplin modeli üretilmesine ihtiyaç...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'de bir finans ve mali disiplin modeli üretilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'de bir finans ve mali disiplin modeli üretilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Mevcut hükümet programında bu hususa yer verilmesi memnuniyet verici. En kısa zamanda somut adımların atılmasını bekliyoruz."
Kaynak: AA
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