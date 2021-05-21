Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya geldi. Oktay'ın ziyareti kapsamında KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin açılış töreni ve Türkiye-KKTC Gençlik Buluşmasında gençlerle bir araya gelmesi bekleniyor. Oktay, KKTC ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Güzelyurt ve Meserya ovalarına hayat verecek olan KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin açılış töreni ve ardından da Türkiye-KKTC Gençlik Buluşmasında gençlerimizle bir araya gelmek üzere KKTC'deyiz" dedi.

-İHA-

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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