Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz'de hidrokarbon kaynaklarının keşfedilmesinden sonraki sürece ilişkin, "Bugün sonraki süreçte görüyoruz ki çok daha farklı oyalama taktikleriyle karşı karşıyayız. Türkiye ve KKTC olarak son derece kararlıyız. Bu tür oyalamalar bizi hiçbir yere götüremez. Söz konusu toprak ve vatan olunca biz hiçbir şeyi düşünmeyiz." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı kapısında karşılandı. Akıncı ve Oktay, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde KKTC'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

45 yıl öncesini hiç kimsenin hatırlamak istemediğini ifade eden Oktay, o dönemde Kıbrıs Türkü'nün neler yaşadığını, Kıbrıs Türkü'ne neler yaşatıldığının bütün dünyanın bildiğini söyledi.

Türkiye'nin ve KKTC'nin yıllardır sorunları çözme odaklı olumlu yaklaşımlarına rağmen hala sorunların çözülemediğini vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Fazla sabrımızın kalmadığını bu vesileyle bir kez daha tüm dünyaya, paydaşlara iletmek istiyorum. Oyalamalarla vakit geçiremeyiz. Çözüme varız dedik ve gereğini de yaptık. Annan Planı süreci de buna dahil. Bugün hidrokarbon kaynaklarının keşfedilmesinden sonraki süreçte görüyoruz ki çok daha farklı oyalama taktikleriyle karşı karşıyayız. Türkiye ve KKTC olarak son derece kararlıyız. Bu tür oyalamalar bizi hiçbir yere götüremez."

Oktay, Ada'da çözüm için görüşmelere Crans-Montana'da kalınan yerden devam edilmesi gibi bir beklentinin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Hidrokarbon kaynaklarının keşfedilmesi ve işletilmesine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından önerilen ortak komite teklifinin de pozitif bir karşılık bulmadığını anımsatan Oktay, "Bunlar son derece ciddi fırsatlardır. Rum kesimi ve ilgili tarafların bu fırsatları ciddiyetle değerlendirmesi gerekir. Bu fırsatlar her zaman masada olmayabilir. Biz KKTC ile olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs halkının ve KKTC'nin haklarını sonuna kadar korumakta son derece kararlıyız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Siyasi çözümlere açığız ama oyalamalara açık değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akıncı ve Kıbrıs Türk halkına selamlarını iletirken, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı günün anlamına ilişkin hazırlanan bir plaketi Oktay'a hediye etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne geçerek Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ı ziyaret etti.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, TBMM'den de geniş bir heyetle Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinliklerine katıldıklarını ifade etti.

Barış Harekatı'nın Türk'ün hiçbir zaman bağımsızlığından ödün vermeyeceğinin bir nişanesi olduğuna dikkati çeken Oktay, "Söz konusu toprak ve vatan olunca biz hiçbir şeyi düşünmeyiz. Bunu bütün dünya da böyle bilir. Gözü ve gönlü barıştan yana olmayanlara, başka bulanık düşünceleri olanlara bu mesajı net verelim. Türkiye ve KKTC olarak her zaman barıştan yana olduğumuzu ilan ettik ve bunun gereğini yaptık." ifadelerini kullandı.

Oktay, KKTC'de ekonomik ve yapısal reformların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu, bu anlamda Meclis'e de önemli görevler düştüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'de hükümet ve Meclis'in KKTC'ye tecrübelerini aktarma konusunda her zaman iş birliğine açık olduğunu söyledi.

Oktay'a ziyaretlerinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

