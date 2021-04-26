Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Resmi Konutu'nda gerçekleşen çalışma yemeğinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da hazır bulundu.

Yemekte, yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak Kıbrıs konulu 5+BM görüşmeleri öncesi son değerlendirmeler yapıldı.

Türk tarafının, Cenevre'deki görüşmelerde, egemen eşitlik temelinde adada iki devletin iş birliği yapacağı bir çözüm modelini ortaya koyması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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