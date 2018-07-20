- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 44. Yıldönümü kutlamaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düzenlediği ziyaret kapsamında, başkent Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akıncı ile yaptığı görüşmede 1974'teki darbe girişiminin ardından zorunlu hale gelen Barış Harekatı sayesinde oluşan barış ortamının birçok badirelerden geçtiğini belirtti. Oktay, adanın her iki yanında yaşayan iki toplumun barış içinde yaşaması için çözüme ulaşma girişimleri devam ederken KKTC'nin kurulduğunu ancak çözüm yönündeki çabaların başarılı olamadığını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkıyla birlikte Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini söyleyen Oktay, "Türkiye sadece adadaki Türk kardeşlerimizin yanında olmakla kalmayıp, uluslararası alanda da çözümün bulunması için her türlü gayreti sarf etmesine rağmen bugüne kadar bir çözüme ulaşılamamıştır. En son Kıbrıs Konferansı başarısızlıkla sonuçlanmıştır" dedi. Müzakerelerle ilgili yeni girişimlere de değinen Oktay, Anavatan Türkiye'nin iki tarafın da eşitliğini sağlayacak çözümü desteklemeye devam ettiğimi belirtti. Oktay, Türkiye'nin Kıbrıs'ın ekonomik ve mali yönden gelişmesi için dün olduğu gibi gelecekte de üstüne düşeni yapmaya devam edeceğini kaydetti.

"Biz ne kadar birlik ve beraberlik içinde olursak, ekonomik kalkınma boyutunda çok daha hızlı yol alır"

Türkiye ile Kıbrıs arasındaki ikili ilişkilere değinen Oktay, "Kıbrıs'ın kendi içindeki kalkınması Kuzey Kıbrıs'ın gelişmesi, Kıbrıs Türk'ünün Anavatan'daki Türk halkının birlik ve beraberlik içerisinde olmasıyla doğrudan bağlantılıdır" ifadelerini kullandı. Ekonomik alanda yapılacak anlaşmaların iki ülkenin de yararına olduğunu söyleyen Oktay, "Biz ne kadar birlik ve beraberlik içinde olursak, ekonomik kalkınma boyutunda çok daha hızlı yol alır ve uluslararası boyuttaki çözüm arayışları da çok daha hızlı sonlanır" şeklinde konuştu.

"Savaşların yeniden yaşanmasını hiç arzulamıyoruz"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ise, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 44. yıldönümü nedeniyle Oktay ve diğer konukları ağırlamaktan kıvanç duyduğunu vurgulayarak başladığı konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da seçimlerden sonra geleneksel olarak ilk ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a yapmasının Kıbrıs Türk halkı için son derece gurur verici olduğunu belirtti. Akıncı, önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da ağırlamayı beklediklerini söyledi.

Konuşmasının devamında Barış ve Özgürlük Bayramı'nın anlam ve önemine değinen Akıncı, "Bizim için böylesi günler muhasebe günleri de oluyor. Yıllar çabucak geçiyor. 44 yıl oldu. Barış Harekatı'ndan sonraki kuşaklar bugünkü toplumun yüzde 62'sini oluşturur noktasına geldi. Dolayısıyla o günlerin ne olduğunu onlara anlatmak, eskilerin de hafızasını tazelemek iyi oluyor" dedi.

Adada barış istediklerinin altını çizen Akıncı, "Biz savaşların yeniden yaşanmasını hiçbir zaman arzu etmeyiz" ifadelerini kullandı. Birkaç gün önce Kıbrıs adası yakınlarında batan mülteci gemisine değinen Akıncı, "Önceki gün yanı başımızda denizde yeniden hayatlarını kaybedenler oldu. Yine insanların imdadına Türkiye ile birlikte ulaşmaya çalıştık" dedi. Türkiye'nin son dönemde aldığı yoğun mülteci göçünü vurgulayan Akıncı, "Türkiye 3 milyondan fazla insana kucak açtı. Bu çok insani bir görevdir. Temennimiz bu kargaşanın, savaşın bitmesi, bölgemizin istikrar bölgesi haline gelmesidir" şeklinde konuştu.