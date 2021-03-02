Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüşecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüşecek

02.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na ilişkin konular ele alınacak. Anlaşmaya ilişkin varılacak mutabakatın ardından imza töreni düzenlenecek.

Anlaşma kapsamında, KKTC'nin ihtiyaçları doğrultusunda bu yıl için merkezi yönetim bütçesinden yaklaşık 2,5 milyar lira kaynak aktarılması bekleniyor.

Aktarılan kaynakla, aralarında yol yapım ve bakım, e-devlet ve veri merkezi projeleri, Lefkoşa'da yapılması planlanan 500 yataklı hastane ve 28 belediyenin altyapı yatırımları dahil pek çok farklı sahada çalışma yapılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mustafa Er Fatih Terim Caner Erkin Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüşecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:56:26. #1.14#
title