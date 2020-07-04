Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
04.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve ikili ticari ilişkilerin yanı sıra turizm ve eğitim konuları ele alındı.
Kaynak: AA