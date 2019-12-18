Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti - Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Tatar'ın tokalaşması Kabulden ve çalışma yemeğinden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin...

18.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve KKTC Başbakanı 'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Tatar'ın tokalaşması

Kabulden ve çalışma yemeğinden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Oktay ve Tatar, başbaşa görüşmenin ardından çalışma yemeğine katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler