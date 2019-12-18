Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Tatar'ın tokalaşması Kabulden ve çalışma yemeğinden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Tatar'ın tokalaşması
Kabulden ve çalışma yemeğinden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Oktay ve Tatar, başbaşa görüşmenin ardından çalışma yemeğine katıldı.