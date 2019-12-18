: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

18.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:05

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Tatar'ın tokalaşması

Kabulden ve çalışma yemeğinden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Oktay ve Tatar, başbaşa görüşmenin ardından çalışma yemeğine katıldı.

Kaynak: AA

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