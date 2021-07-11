Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'ü tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'ü tebrik etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Başpehlivanlık unvanını kazanan Ali Gürbüz'ü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Başpehlivanlık unvanını kazanan Ali Gürbüz'ü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ata sporumuz, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olan Ali Gürbüz'ü ve er meydanı olan o çayırda mücadele eden tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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