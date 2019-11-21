Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem Planı...
Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna katılarak konuşma yaptı.
21.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:19
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem Planı...