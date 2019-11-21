Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem Planı...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem Planı...

Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna katılarak konuşma yaptı.

21.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem Planı...
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