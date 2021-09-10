Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Aliia Raimbekova - Haberler | Güncel

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

BİŞKEK - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan-Türkiye 10. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kırgızistan'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bişkek temasları kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede ikili iş birliğinin, güncel konuların, 10. Dönem KEK toplantısının sonuçlarının ve Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'nun ele alındığı bildirildi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Caparov, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Kırgızistan ile Türkiye'nin ikili işbirliğinin tüm alanlarında ülkeler arası işbirliğinin güçlü temelinin atıldığını belirterek, iki ülkenin çıkarlarını dikkate alarak işbirliği genişletmeye hazır olduklarını dile getirdi. Bugün yapılan Kırgızistan-Türkiye İş Forumu dahil ikili etkinliklerin ticari ve ekonomik ortaklığın gelişmesine imkan sağlayacağından emin olduğunu kaydeden Caparov, stratejik özellik taşıyan ikili ilişkileri yeni kaliteli seviyeye çıkarmak istediğine dikkati çekti.

Caparov'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Oktay, Caparov'un temmuzda Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında varılan anlaşmaların her iki taraf için verimli bir şekilde hayata geçirildiğini söyledi. Bu yılın ilk 8 ayında Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde olumlu ilerleme kaydedildiğine işaret eden Oktay, bunu yılda 1 milyar dolara çıkarmak istediklerini kaydetti. Oktay, sağlık, eğitim, enerji, madencilik ve karşılıklı çıkar sağlayacak diğer alanlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Oktay, okul açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ayrıca yapımı tamamlanan Bişkek Eğitim Kompleksi'nin açılış törenine de katıldı. Törende Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov da hazır bulundu. Maripov, burada yaptığı konuşmada, çocukların eğitimine yatırımın tek doğru yol olduğunu belirterek, "Yeni eğitim kompleksinin bu tür eğitim kurumlarına verilen tüm modern standartlara uyması sevindiriyor" dedi.

Oktay, okul açılışının ardından geçen ay hizmete açılan ve resmi açılışının ileride iki ülke cumhurbaşkanlarının katılımıyla yapılması planlanan Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hastane hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü
İhlas Haber Ajansı / Aliia Raimbekova - Son Dakika Haberleri

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Haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü - Haberler
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