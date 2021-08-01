Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Türkü'nün 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Türkü'nün 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Türkü'nün 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin simgesi olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun. Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethinin 450, Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşunun 63 ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının teşkilinin 45'inci yıl dönümünde, atalarımızın ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Sezen Aksu Aleyna Tilki Sevda Erginci
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Türkü'nün 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 13:09:35. #1.15#

title