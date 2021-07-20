Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladı
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türkü'nü özgürlüğe kavuşturan, barışın ve milli dayanışmanın simgesi Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutladı - Haberler
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