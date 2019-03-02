Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kendi Yazılımını Kendi Kodlamasını Kendi Sistemlerini Kuran Bir...

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Kendi yazılımını kendi kodlamasını kendi sistemlerini kuran bir Türkiye istedik. Kendi sistemini kurandan savaş uçağı alıyorsunuz. Aldığınız savaş uçağının kimi dost kim düşman kabul edeceğine siz karar veremiyorsunuz. Eğer sistem sizin değilse. Eğer sistem sizin düşmanınıza dost diyorsa ateş etmiyor. Yani kendi geleceğinizle ilgili kendiniz karar veremiyorsunuz. Sistem dediğimiz şey bu kadar önemli" dedi.

Bolu'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bolu Batı Gişeleri'nde AK Parti'liler ve halk tarafından karşılandı. Ardından Oktay, Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Oktay'ı burada Bolu Valisi Ahmet Ümit karşıladı. Polis tören mangasını selamladıktan sonra Valilik makamına geçen Oktay, Vali Ümit'ten kentle ilgili bilgiler aldı. Fuat Oktay, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanlığı'nda basına kapalı olarak düzenlenen Genç Kürsü programında partili gençlerle sohbet eden Oktay, daha sonra Sağlık Mahallesi'nde bulunan Çorumlular Derneği'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada dernek üyelerine hitap ederek, "Kendi yazılımını kendi kodlamasını kendi sistemlerini kuran bir Türkiye istedik. Kendi sistemini kurandan savaş uçağı alıyorsunuz. Aldığınız savaş uçağının kimi dost kim düşman kabul edeceğine siz karar veremiyorsunuz. Eğer sistem sizin değilse. Eğer sistem sizin düşmanınıza dost diyorsa ateş etmiyor. Yani kendi geleceğinizle ilgili kendiniz karar veremiyorsunuz. Sistem dediğimiz şey bu kadar önemli" dedi.

'FETÖ'NÜN DE PKK'NIN DA İNİNE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Fuat Oktay, terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın inlerine girdiklerini ve teröristlerin kaçacak delik aradıklarını belirterek, "İstikbalimize ve istiklalimize yönelen terör tehdidiyle de mücadele ettik ve ediyoruz. Biz onlara 'inlerinize gireceğiz' dedik. Girdi mi? Girdik. FETÖ'nün de inine girdik. PKK'nın da inine girdik. Adını ne verirlerse versinler alfabeden hangi harfi koyarlarsa koysunlar hepsinin inine de gireceğiz ve girmeye de devam edeceğiz. Hiç kimsenin ne sınır içinde ne de sınırın ötesinden Türkiye'ye meydan okumasına fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Kaçacak delik arar hale geldiler. Almanya'ya, Hollanda'ya, Amerika'ya kaçtılar. Kaçsınlar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedik. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Bu da devam edecek. Kaçacakları yer kalmayana kadar bu devam edecek. Arkalarında kim olursa olsun. Karşılaştığımız sorunları ülkemizin ve milletimizin menfaatlerine en uygun şekilde yönetmenin gayreti içerisindeyiz. Ülkemize karşı yapılan saldırılar karşısında girdiğimiz mücadelelerde de Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle hep zaferle çıktık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin bekası için çalışacağız. Hiçbir teröriste göz açtırmayacağız, nefes aldırmayacağız" diye konuştu.

BİLGİSAYAR DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI

Oktay son olarak Bolu Belediyesi tarafından 10 yıldır düzenlenen 'Eğitime yüzde yüz destek' projesi kapsamında üniversite ve yüksek lisans kazanan öğrenciler ile hafızlık sertifikası alan bin kişiye bilgisayar dağıtım törenine katıldı. Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen etkinlikte kürsüye çıkarak konuşma yapan Fuat Oktay, "Burada bizim size verdiğimiz belediyenin size sunduğu sadece ve sadece bir araçtır. Aracı almak hedefe ulaşmak anlamına gelmiyor. Bilgisayarı alırsınız evin bir köşesinde de tutabilirsiniz, oyun da oynayabilirsiniz. Bilgisayarı alırsınız başka amaçlar için de kullanabilirsiniz. Ama aynı bilgisayarı geleceği inşa etme adına da değerlendirebilirsiniz. Ben yürekten inanıyorum ki siz kendi geleceğinizi inşa etme adına bunu vesile bulacaksınız" dedi. - Bolu

Kaynak: DHA