10.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kazakistan'a dış ticaret açığımızın azaltılması ve Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamız için iş insanlarımızın gayretleri oldukça önemlidir. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz, bu konudaki kararlılığımız nettir."

Kaynak: AA