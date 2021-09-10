Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı'na katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı'na katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan'da Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan'da Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri detaylı şekilde ele aldığımız "Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı"nı gerçekleştirdik. Farklı sektörlerde güçlenen Türkiye-Kırgızistan işbirliğinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı'na katıldı

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Haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı'na katıldı - Haberler
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