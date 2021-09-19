CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY KARADENİZ'İN BARIŞ, İSTİKRAR VE REFAH DENİZİ OLMASI İÇİN ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR GÖSTERMEKTEYİZ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY KARADENİZ'İN BARIŞ, İSTİKRAR VE REFAH DENİZİ OLMASI İÇİN ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR GÖSTERMEKTEYİZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, biz bir iç deniz olarak karadeniz'deki deniz yetki alanlarımız 463 bin kilometrekare mavi vatan safımızın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, biz bir iç deniz olarak karadeniz'deki deniz yetki alanlarımız 463 bin kilometrekare mavi vatan safımızın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. deniz güvenliğine etkisi, ticaret potansiyeli ve enerji kaynaklarıyla karadeniz'in barış, istikrar ve refah denizi olması için türkiye olarak önemli sorumluluklar göstermekteyiz. karadeniz'in jeopolitik, jeostratejik ve jeogüvenlik açısından önemine istinaden tüm kıyıdaş devletlerin bölgede müşterek sorumluluğu bulunduğuna yürekten inanmaktayız dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi'ne katıldı. Uluslararası bağlamda Karadeniz Havzası'nı çalışan akademisyenler, araştırmacılar, yerel yöneticiler, iş dünyası temsilcileri, doktora öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarının liderleri, aktivistler ve diğer uzmanlar Mavi Karadeniz Kongresi'nde bir araya geldi. Kongrede yerel yönetimler, çevre, ekonomi, finans, lojistik ve siyaset ile alakalı bölgesel sorunlar konuşuldu.

BÖLGEDE İYİ KOMŞULUK İÇİN ÇÖZÜMLER ARZULUYORUZ

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karadeniz Havzası'nda barış, güvenlik ve iş birliğinin farklı konularda ele alınacağı kongrenin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bölgede ticari hareketliliğin Hazar Denizi'nden başlayarak Avrupa'ya yayıldığı çizgide Karadeniz, bölge ülkelerinin dünya pazarlarına açılabilmesi için küresel bir işlev yükselmektedir. Karadeniz'de bin 695 km'lik en uzun kıyı şeridine sahip olan olan ülkemiz, deniz bağlantısıyla Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistanla da yine denizden komşuluğumuz var. Biz bir iç deniz olarak Karadeniz'deki deniz yetki alanlarımız 463 bin kilometrekare mavi vatan safımızın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Deniz güvenliğine etkisi, ticaret potansiyeli ve enerji kaynaklarıyla Karadeniz'in barış, istikrar ve refah denizi olması için Türkiye olarak önemli sorumluluklar göstermekteyiz. Karadeniz'in jeopolitik, jeostratejik ve jeogüvenlik açısından önemine istinaden tüm kıyıdaş devletlerin bölgede müşterek sorumluluğu bulunduğuna yürekten inanmaktayız. Bu açıdan Karadeniz'in iş birliği imkanlarına Kafkaslar ve Balkanları da katarak ekonomi, enerji, güvenlik ve ulaşım gibi yönlerden ele alınacağı bu kongreyi son derece önemli buluyoruz. Yani Karadeniz'de bölgenin sorunlarına en iyi çözümün yine bölge ülkelerinin kendi içinde çıkabileceğine inanıyoruz. Bir yandan bölge ülkeler ile ilişkileri geliştirirken diğer yandan bölgedeki sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümünü arzuluyoruz dedi.

BUGÜN İTİBARİYLE KARADENİZ'İN DERİN DENİZ ALANLARINDA DA ÇALIŞAMALARIMIZ SÜRECEK

Karadeniz bölgesinde barış ve refah için çalıştıklarını belirten Oktay, NATO içerisinde de Karadeniz'e yönelik adımların hep ölçülü ve ihtiyatlı olması gerektiğini savunuyoruz. Karadeniz'de bir yetki alanı sorununun olmaması bölgede barış ve istikrarın sürdürülebilmesine katkı sağlayan faktörlerden birisi. Özellikle ticaret ve yatırımların sağlılıklı zeminde yürüyebilmesinde temel şartın huzur ve istikrar olduğuna inanıyoruz. Türkiye perspektifinden Karadeniz bölgesinde güvenliği tesis etmenin ve korumanın yolu bölgedeki kontrolsüz askeri yapılanmaların teşvik etmek yerine ortak işbirliği hedefine odaklanmaktan geçer. Bu doğrultuda enerji işbirlikleri bölgede barış, istikrar ve refahın devamlılığı için büyük önem taşımaktadır. Türkiye, bölgedeki ortakları ile birlikte tarihi önemdeki projeleri hayata geçirmiştir. Ham petrol boru hattı, doğalgaz boru hattı gibi projeler bölgesel enerji güvenliğine somut katkı sağlamaktadır. Bunların yanı sıra geçtiğimiz yıl Sakarya havzasında keşfettiğimiz doğalgaz rezervi bölgedeki enerji denklemini yeni baştan kuran etkiye sahiptir. Ülkemizin 11 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak keşfin bugün itibariyle Karadeniz'in derin deniz alanlarında da çalışamalarımız sürecek diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY KARADENİZ'İN BARIŞ, İSTİKRAR VE REFAH DENİZİ OLMASI İÇİN ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR GÖSTERMEKTEYİZ

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY KARADENİZ'İN BARIŞ, İSTİKRAR VE REFAH DENİZİ OLMASI İÇİN ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR GÖSTERMEKTEYİZ

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY KARADENİZ'İN BARIŞ, İSTİKRAR VE REFAH DENİZİ OLMASI İÇİN ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR GÖSTERMEKTEYİZ

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY KARADENİZ'İN BARIŞ, İSTİKRAR VE REFAH DENİZİ OLMASI İÇİN ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR GÖSTERMEKTEYİZ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Demet Akalın Mustafa Destici
Magazin Demet Akalın Gökhan Çıra Demet Özdemir
Spor Hamit Altıntop
Tüm Haberler Gazeteler Rüya Tabirleri Güzel Sözler Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY KARADENİZ'İN BARIŞ, İSTİKRAR VE REFAH DENİZİ OLMASI İÇİN ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR GÖSTERMEKTEYİZ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 18:31:07. #1.11#