Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kanal İstanbul) Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kanal İstanbul) Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (11) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

01.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (11) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Oktay: "(Kanal İstanbul) Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir. Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kanal İstanbul) Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek"
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