Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kanal İstanbul) Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (11) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
01.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (11) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Oktay: "(Kanal İstanbul) Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir. Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek."
Kaynak: AA