: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kanal İstanbul) Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek"

01.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:21

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (11) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Oktay: "(Kanal İstanbul) Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir. Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek."

Kaynak: AA

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