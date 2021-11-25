Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kadına şiddet, insanlığa, değerlerimize, varoluşumuza ihanettir" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kadına şiddet, insanlığa, değerlerimize, varoluşumuza ihanettir"

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Adil ve eşit bir yaşamın tesisi uğrunda mücadele etmeye, 'kadına şiddete hayır' demeye, şiddetin her türlüsünden ırak bir dünya için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Adil ve eşit bir yaşamın tesisi uğrunda mücadele etmeye, 'kadına şiddete hayır' demeye, şiddetin her türlüsünden ırak bir dünya için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Oktay, sosyal medya hesabından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, "Kadına şiddet, insanlığa, değerlerimize, varoluşumuza ihanettir. Adil ve eşit bir yaşamın tesisi uğrunda mücadele etmeye, 'kadına şiddete hayır' demeye, şiddetin her türlüsünden ırak bir dünya için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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