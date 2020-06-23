Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bilgi aldı CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki aşırı yağış sonrası ortaya çıkan durumla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek bilgi aldı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki aşırı yağış sonrası ortaya çıkan durumla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Valisi Yerlikaya ile telefonda görüştü. Yerlikaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, ilgili tüm kurumların görevi başında olduğunu belirterek sel ve su baskınından etkilenen bölgelerle ilgili çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü söyledi.

Kaynak: DHA