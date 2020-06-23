Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'daki selle ilgili Vali Yerlikaya'dan bilgi aldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da yaşanan sele ilişkin Vali Ali Yerlikaya'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da yaşanan sele ilişkin Vali Ali Yerlikaya'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Oktay, İstanbul Valisi Yerlikaya ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İlgili tüm kurumların görev başında olduğunu belirten Fuat Oktay, sel ve su baskınından etkilenen bölgelerle ilgili çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA