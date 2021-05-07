Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki müdahalesini kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki müdahalesini kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki müdahalesini kınadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yaptığı müdahaleyi kınadı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yaptığı müdahaleyi kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Cansu Dere Demet Akalın
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki müdahalesini kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 23:46:57. #1.14#

title