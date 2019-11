Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma Oturumu'na başkanlık etti

28.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:30

İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İş birliğimizi ve dayanışmamızı İSEDAK şemsiyesi altında geliştirerek, projelerimizi daha ileri boyutlara taşıyarak, ekonomik ve sosyal kalkınmayı bölgemizde gerçekleştirebilecek, barışa ve istikrara hizmet edebileceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumuna başkanlık etti. Oktay, "Dünya her geçen gün yeni zorlukla karşılaşıyor. Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanması neticesinde bu zorluklarla baş edebilmek aslında çokta mümkün görülmüyor. Tarımsal ürünler noktasına atılacak çok adımımız var. Ticari açığımız yine aynı şekilde gıda sal ve tarımsal ürünlerde büyük bir açık ortaya koyuyor. Tarımsal ürünlerimizi artırmamız şarttır. İnanıyorum ki görüşlerimizi paylaşarak, deneyimlerimizi paylaşarak sürdürüle bilir bir gıda sistemini ülkelerimize inşa edebiliriz. Ne kadar ekonomik yakın ilişkilere sahip olursak, ticari ilişkilere sahip olursak o kadar güçlü bir şekilde mücadele edebiliriz" diye konuştu.

Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

"İş birliğimizi ve dayanışmamızı İSEDAK şemsiyesi altında geliştirerek, projelerimizi daha ileri boyutlara taşıyarak, ekonomik ve sosyal kalkınmayı bölgemizde gerçekleştirebilecek, barışa ve istikrara hizmet edebileceğiz. Özelikle de yüzde 25'lik bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Bu da bizi etkin hedeflenen program içerisinde hareket etmeye zorluyor. Bunlardan bir tanesi ticarette tercih sistemini getirmek. Burada zaten yıllardır her türlü desteği ve çabayı göstermekteyiz. Operasyonel bir sistemi İSEDAK bünyesinde inşa etmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Teknik dökümanlar güncellenirse inanıyorum ki biz bu önemli sistemi yakın zamanda devreye soka biliriz. Ne yazık ki bazı İslam ülkeleri çatışmalarla mücadele ediyor. Somali'den Afganistan'a Yemen'den Filistin'e Suriye'den Libya'ya İslam dünyası acı ve trajedi ile mağdur oluyor. Müslüman toplumlar ve azınlıklar dünyanın her yerinde bizim ilgi, alakamıza ve korumamıza ihtiyaç duyuyorlar. Filistin halkı hala ulusal hakları için, hala bağımsızlıkları için bizim ekonomik desteğimize ihtiyaç duyuyorlar" şeklinde konuştu.

"Yoksulluğu azaltmak sadece büyümekle alakalı değil" diyen Oktay, "İSEDAK gurubu çalışma grubu kapsamında eş güdüm içerisinde ülkelerimizin kalkınmasına hizmet eden mahiyeti olmasının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek devam etmek istiyorum. Özelikle teknik düzeyde çalışma grubu tarafından formüle edilen ve üzerinde durulan karar metninin zorlukları aşmada bizim için önemli bir kılavuz olacağını düşüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz yıl içerisinde 22 tane çok uluslu iş birliği projesi üye ülkeler tarafından yürürlüğe sokulmuştur. 2017 sürdürüle bilir kalkınma hedeflerine göre dünya bankası tarafından yayınlanan bu belgeye göre Türkiye yoksulluk oranını geçtiğimiz 15 yıl içerisinde azaltmıştır. Yoksulluğu azaltmak sadece büyümekle alakalı değil. Bunun için iyi bir zihniyet değişimi gerekiyor" şeklinde konuştu.

