Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumu'na katıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumu'na katıldı

Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumuna katıldı.

28.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumu'na katıldı

Salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumuna katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumu'na katıldı
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