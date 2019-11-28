Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumu'na katıldı
Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumuna katıldı.
28.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:15
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumuna katıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumu'na katıldı