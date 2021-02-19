Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Topyekün mücadelemizi ve işbirliğimizi güçlendirmemiz elzemdir"
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Topyekün mücadelemizi ve işbirliğimizi güçlendirmemiz elzemdir"

19.02.2021 12:14 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:21

Son dakika haberleri... "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliğinde konuştu.

"Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliği

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliğinde konuştu.

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Topyekün mücadelemizi ve işbirliğimizi güçlendirmemiz elzemdir'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Topyekün mücadelemizi ve işbirliğimizi güçlendirmemiz elzemdir'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Topyekün mücadelemizi ve işbirliğimizi güçlendirmemiz elzemdir'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Topyekün mücadelemizi ve işbirliğimizi güçlendirmemiz elzemdir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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