Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Topyekün mücadelemizi ve işbirliğimizi güçlendirmemiz elzemdir"
19.02.2021 12:14 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:21
Son dakika haberleri... "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliğinde konuştu.
"Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliği
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliğinde konuştu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı