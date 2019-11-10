Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İş İnsanlarıyla bir araya geldi

10.11.2019 18:49 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:50

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'da bulunan Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de yer aldı.

Kaynak: AA