Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İş insanlarımızı buradan bir kez daha Kazakistan'daki yatırım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İş insanlarımızı buradan bir kez daha Kazakistan'daki yatırım...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İş insanlarımızı buradan bir kez daha Kazakistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye ve Kazak kardeşlerimizle yeni ortaklıklar kurmaya davet ediyorum.

10.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İş insanlarımızı buradan bir kez daha 'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye ve Kazak kardeşlerimizle yeni ortaklıklar kurmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA
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