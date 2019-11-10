10.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İş insanlarımızı buradan bir kez daha Kazakistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye ve Kazak kardeşlerimizle yeni ortaklıklar kurmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA