Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Ziyaretleri

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Valiliğini ziyaret etmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlarla sohbet etti ve esnaf ziyaretinde bulunması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Belediyesi ziyereti ÇORUM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet etti ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA