Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Ziyaretleri
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Valiliğini ziyaret etmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlarla sohbet etti ve esnaf ziyaretinde bulunması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Belediyesi ziyereti ÇORUM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum...
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Valiliğini ziyaret etmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlarla sohbet etti ve esnaf ziyaretinde bulunması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Belediyesi ziyereti ÇORUM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet etti ve esnaf ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA