Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Ziyaretleri

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Valiliğini ziyaret etmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlarla sohbet etti ve esnaf ziyaretinde bulunması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Belediyesi ziyereti ÇORUM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum...

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Valiliğini ziyaret etmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlarla sohbet etti ve esnaf ziyaretinde bulunması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çorum Belediyesi ziyereti ÇORUM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet etti ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA
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