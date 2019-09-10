Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç'i kabul ettiCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç'i kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 45 dakika sürdü.
Balkanlarda istikrar, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin derinleştirilmesi konularının ele alındığı kabulde, Karadağ'ın NATO ve AB üyelikleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.