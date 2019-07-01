Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1,5 saat sürdü.

Oktay, Orgeneral Güler ve Çelik ile Libya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA