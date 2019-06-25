Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 40 dakika sürdü.
Kabulde, iklim değişikliği ve Paris Anlaşması'na ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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